Про це 24 Каналу заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, зауваживши, що унаслідок цього нищиться їхня інфраструктура. А також – будинки цивільних.
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"Є, на жаль, і загиблі, і поранені місцеві. Керівництво Сумської області, військово-цивільна адміністрація і раніше неодноразово закликала людей за можливості виїжджати з таких населених пунктів", – сказав Демченко.
Нині місцева влада продовжує роботу для того, аби убезпечити життя людей. Тому проводять евакуацію – вивозять цивільних з прикордонних населених пунктів углиб Сумської області.
Росія посилила атаки
Ворог щоденно обстрілює Сумську, Харківську та Чернігівську області. Ті області, які на кордоні з країною-агресоркою деокупували українські захисники. За словами речника Держприкордонслужби, від початку березня кількість атак росіян зросла.
Нашими нарядами вже зафіксовано понад 2300 обстрілів, які здійснила Росія, застосовуючи різноманітне озброєння. Зокрема, і авіацію, яка скидає керовані авіаційні бомби. Найбільше обстрілів припадає саме на Сумську область, а також на Харківщину,
– розказав Андрій Демченко.
Обстріли Сумщини: новини
- Протягом 19 березня загарбники 90 разів обстріляли Сумську область. Ворог гатить по прикордонню з усієї зброї, що в нього є – від мінометів до авіаційних бомб.
- Унаслідок авіаудару по Сумщині загинула одна людина. Відомо, що це співробітник школи Великописарівської громади.
- Росіяни постійно б'ють по Сумщині ракетами та авіабомбами. Міський голова Конотопа переконаний, що так окупанти хочуть передусім відтягнути резерви української армії з лінії бойового зіткнення. Окрім того, ворог хоче послабити економічний потенціал прикордонних областей України.