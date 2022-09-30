От вражеских ударов пострадали почти 50 городов и сел: где были самые жесткие обстрелы

Российские оккупанты продолжают наносить удары по населенным пунктам Украины. Они не жалеют никого, даже мирных людей.

Так, за минувшие сутки захватчики нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов. Также они произвели более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам Украины.

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Какие населенные пункты обстреляли россияне

От вражеских ударов пострадало около 50 населенных пунктов. Среди них – Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

Где были самые жесткие обстрелы

На Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасильевка и Павловка Сумской области;

– в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасильевка и Павловка Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Петропавловка и Куриловка;

– в районах населенных пунктов Петропавловка и Куриловка; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное;

– в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное и Майорск;

– в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное и Майорск; на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях – обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленый Гай, Дорожнянка и Новоукраинка.

– обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленый Гай, Дорожнянка и Новоукраинка. На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 50 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Архангельское, Белоусово, Сухой Пруд, Широкое, Безымянное, Апрельское, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка.

Новые атаки врага: что известно

30 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по движущейся из Запорожья гуманитарной колонне. В настоящее время известно о 23 погибших.

29 сентября российские оккупанты нанесли удар "Искандерами" по Днепру. К сожалению, один человек погиб и пятеро ранены.

Во время пожара сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. В городе изуродовано несколько административных зданий, четыре пятиэтажки, гимназию, магазин, легковые автомобили.

Какие последствия ракетного удара по Днепру: смотрите видео