Так, за минулу добу загарбники завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів. Також вони здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах України.

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Які населені пункти обстріляли росіяни

Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів. Серед них – Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.

Де були найжорсткіші обстріли

На Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області;

– в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка;

– в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне;

– в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ;

– в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ; на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

– в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка.

– обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Нові атаки ворога: що відомо

30 вересня окупанти завдали ракетного удару по гуманітарній колоні, яка рухалася з Запоріжжя. Нині відомо про 23 загиблих.

29 вересня російські окупанти завдали удару "Іскандерами" по Дніпру. На жаль, одна людина загинула і п’ятеро поранені.

Під час пожежі згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені. У місті понівечено декілька адміністративних будівель, чотири п'ятиповерхівки, гімназію, магазин, легкові автівки.

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