Россияне могут менять подходы во время обстрелов. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, добавив, что иногда оккупанты запускают больше "Шахедов", в другой раз – ракеты.

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Что стоит за ударами по Украине

Враг постоянно меняет тактику своих ударов, чтобы найти слабое место украинской противовоздушной обороны. Несмотря на все попытки оккупантов, ПВО работает очень эффективно.

В последние дни Россия осуществляла просто террористические обстрелы. Стоит вспомнить только удары по гражданской инфраструктуре Харькова, по Дворцу спорта, жилой застройке, детской площадке.

То же самое можем сказать и о Киеве. Ведь обстрел запланировала в ночь перед началом учебного года. Прилеты были даже по школам и садикам. Это является свидетельством паники, истерики в Кремле и лично у Владимира Путина,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Хотя российский диктатор убеждает якобы ситуация на Донбассе под контролем, а Курская операция не удается ВСУ – на самом деле все не так. Игнорируя события на Курщине, Путин очень рискует. Более того, продвижение россиян в Донецкой области тоже не является особенно быстрым.

Конечно, там сейчас очень сложная ситуация, но расчет Кремля на то, что украинский фронт быстро провалится не оправдался.