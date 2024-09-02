Росіяни можуть міняти підходи під час обстрілів. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, додавши, що інколи окупанти запускають більше "Шахедів", іншим разом – ракети.

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Що стоїть за ударами по Україні

Ворог постійно змінює тактику своїх ударів, щоб знайти слабке місце української протиповітряної оборони. Попри всі намагання окупантів, ППО працює дуже ефективно.

Останніми днями Росія здійснювала просто терористичні обстріли. Варто згадати лише удари по цивільній інфраструктурі Харкова, по Палаці спорту, житловій забудові, дитячому майданчику.

Те саме можемо сказати й про Київ. Адже обстріл запланувала у ніч перед початком навчального року. Прильоти були навіть по школах і садочках. Це є свідченням паніки, істерики у Кремлі та особисто у Владіміра Путіна,

– підкреслив Михайло Самусь.

Хоч російський диктатор переконує нібито ситуація на Донбасі під контролем, а Курська операція не вдається ЗСУ – насправді все не так. Ігноруючи події на Курщині, Путін дуже ризикує. Ба більше, просування росіян на Донеччині теж не є особливо швидким.

Звісно, там зараз дуже складна ситуація, але розрахунок Кремля на те, що український фронт швидко провалиться не справдився.