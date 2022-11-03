Россиян уже не интересуют военные достижения: Ступак рассказал, на что агрессор сменил приоритеты

После поражений на поле бои россияне сменили приоритеты. Военные достижения для них теперь второстепенны.

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о последствиях обстрелов после массированного ракетного удара по Украине 31 октября .

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Россияне стремятся уничтожить всю инфраструктуру

Ступак отметил, что россияне готовят по энергетической инфраструктуре, поскольку их командующий Суровикин - ракетчик, специализация которого - ракетные удары. Был бы танкист – больше внимания бы уделяли танкам, артиллерист – артиллерии. Их цель сейчас уничтожить абсолютно всю украинскую энергетическую инфраструктуру в ноль.

Даже не военные достижения, их это не интересует. Такое впечатление, будто и война уже второстепенна. В частности, вы там по инерции сдерживайте наступление на украинцев на Херсон, а мы будем здесь бить по инфраструктуре,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

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Наша задача – восстанавливать как можно быстрее

Он продолжил, что сейчас наша задача пытаться возобновлять повреждения как можно быстрее. Однако для этого требуется очень дорогое оборудование. Поэтому абсолютно необходима инициатива эдакого энергетического "Рамштайна".

"Ведущие компании будут собираться и помогать Украине быстро восстанавливать оборудование. Это может быть цинично, но это может быть лучшим моментом отойти от советского оборудования и перейти на мировые энергосберегающие технологии", – подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

По его словам, кроме того европейцы и американцы работают над тем, чтобы дать нам ПВО. В частности, уже сообщалось, что к нам едут испанские и американские системы. Конечно, всю Украину они не закроют, но способность россиян пробивать нашу ПВО существенно снизится.

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