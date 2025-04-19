Баллистика – не единственная проблема: с каким новыми вызовами сталкивается украинская ПВО

Россия продолжает обстреливать Украину баллистическими ракетами. Критической является потребность в средствах для защиты неба, но даже это не ключевой вызов.

Проблема со сбиванием баллистики была всегда. Однако, как заметил 24 Каналу, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, важным является обезвреживание других аэродинамических целей.

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Какой новый вызов встал перед Украиной

Нужно сбивать самолеты, дроны врага. Для этого используют одни типы снарядов. На баллистическую может действовать ЗРК Patriot и даже не всеми типами ракет. Говорится лишь о тех, которые имеют кинетическое действие и специально для этого предназначены.

Это вызов, но он, наверное не ключевой. Баллистика страшная, но сейчас значительно увеличилось количество "Шахедов", дронов дальнего радиуса действия. Их россияне применяют до 2 тысяч в месяц,

– отметил Павел Лакийчук.

От увеличения этих средств поражения эффект также очень разрушительный. Возможно, он такой не заметный как от баллистики, но он есть. Наращивание количества дронов приводит к тому, что большинство из них долетают до цели. С этим нужно что-то делать.

Теперь россияне совершают атаки и днем, и ночью. Силы ПВО, теробороны, мобильные группы – все это когда-то составляло эшелонированную оборону на наиболее сложных направлениях. Сейчас этих сил и средств не хватает,

– подчеркнул Лакийчук.

Если раньше одна мобильная группа работала ночью, сбивала дроны, то на утро она могла немного передохнуть. В последнее время враг активно использует дроны в светлое время суток. Патрулирование нужно постоянно, а это требует увеличения количества экипажей. Поэтому решение для проблемы есть, не хватает сил и средств.