Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что противник ищет наиболее эффективные способы атак. Однако украинские системы ПВО и ПРО также усовершенствуются и усиливаются.
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Увеличивать количество и удешевлять эти налеты
При нанесении ударов силами воздушного нападения россияне одновременно решают вопросы разведки, а также выясняют местоположение украинских сил ПВО и ПРО, выходящих в эфир под влиянием первой группы целей. Тогда вторая группа целей будет обходить эти средства.
В районах, где меньше наших ПВО, враждебные цели могут переформатироваться в новые группы и заходить на новые направления.
Как крылатые ракеты, так и "Шахеды" сначала могут двигаться в одном направлении, а затем облетать объект для его ликвидации и наносить удар с противоположной стороны,
– объяснил военный эксперт.
Россияне комплексуют типы воздушного нападения, маршруты, используют ловушки в строю, где есть ракеты, в частности крылатые, для того чтобы увеличивать количество и удешевлять эти налеты.
Повышаем потенциал
"Задача украинской противовоздушной обороны состоит в том, чтобы в этих условиях повышать потенциал, количество, навыки защитников сил ПВО в борьбе с любыми воздушными целями", – подчеркнул Романенко.
Также начались поставки в Украину интегрированного вооружения в рамках программы FrankenSAM с использованием элементов советских ЗРК и американских ракет. В частности, ракеты Sea Sparrow могут применяться для ЗРК "Бук", а ракеты Sidewinder сочетается с радарами советских времен. Также в программе будут использованы современные ракеты Patriot.
"Кроме того, повышается потенциал украинских мобильных групп, в которых к огневым средствам прилагаются, тепловизоры для работы ночью, электронные указания, радиолокационные станции, прожекторы и т.д.", –добавил Игорь Романенко.
Что известно о вражеской атаке на Киев ночью 13 декабря
- Россияне ночью примерно в 3:00 ударили по столице 10 ракетами с баллистической траекторией.
- Как отметил глава ОПУ Андрей Ермак, по предварительной информации, враг применял ракеты 48Н6 из комплекса С400. По его словам, целью россиян являлся объект критической инфраструктуры.
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что Силам ПВО все враждебные цели были сбиты. Однако падение обломков привело к травмированию людей и повреждению жилых домов в нескольких районах Киева.
- Пока известно о 53 пострадавших людей в результате вражеской атаки. Среди них 36 женщин, 17 мужчин и 6 детей.
- Из-за атаки многочисленные повреждения обнаружены, по меньшей мере, в трех районах Киева. В Голосеевском – обломки упали на проезжую часть дороги, в Дарницком – загорелся частный дом, в Деснянском – возгорание на 7 этаже многоэтажки и 8 авто во дворе дома. Больше всего повреждений в Днепровском районе, где в частности есть разрушен фасад дома и произошло возгорание на седьмом этаже. Жители дома были эвакуированы.