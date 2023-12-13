Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що противник шукає найбільш ефективні способи атак. Проте українські системи ППО та ПРО також удосконалюються та підсилюються.
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Збільшувати кількість та здешевлювати ці нальоти
Під час завдання ударів силами повітряного нападу росіяни одночасно розв'язують питання розвідки, а також з'ясовують місце розташування українських сил ППО та ПРО, які виходять в ефір під впливом першої групи цілей. Тоді друга група цілей буде обходити ці засоби.
В районах, де менше наших систем ППО, ворожі цілі можуть переформатовуватись у нові групи та заходити на нові напрямки.
Як крилаті ракети, так і "Шахеди" спочатку можуть рухатись в одному напрямку, а потім облітати об'єкт для його ліквідації та завдавати удар з протилежного боку,
– пояснив військовий експерт.
Росіяни комплексують типи повітряного нападу, маршрути, використовують пастки в строю, де є ракети, зокрема крилаті, для того, щоб збільшувати кількість та здешевлювати ці нальоти.
Підвищуємо потенціал
"Завдання української протиповітряної оборони полягає в тому, щоб в цих умовах підвищувати потенціал, кількість, навички оборонців сил ППО в боротьбі з будь-якими повітряними цілями", – наголосив Романенко.
Також розпочалось постачання в Україну інтегрованого озброєння в рамках програми FrankenSAM з використання елементів радянських ЗРК та американських ракет. Зокрема ракети Sea Sparrow можуть застосовуватись для ЗРК "Бук", а ракети Sidewinder поєднується з радарами радянських часів. Також в у програмі будуть використані сучасні ракети Patriot.
"Крім того, підвищується потенціал українських мобільних груп, в яких до вогневих засобів додаються, тепловізори для роботи вночі, електронні вказівки, радіолокаційні станції, прожектори тощо", – додав Ігор Романенко.
Що відомо про ворожу атаку на Київ вночі 13 грудня
- Росіяни вночі приблизно о 3.00 вдарили по столиці 10 ракетами з балістичною траєкторією.
- Як зазначив глава ОПУ Андрій Єрмак за попередньою інформацією ворог застосовував ракети 48Н6 з комплексу С400. За його словами, ціллю росіян був об‘єкт критичної інфраструктури.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Силам ППО всі ворожі цілі були збиті. Однак падіння уламків призвело до травмування людей та пошкодження житлових будинків в декількох районах Києва.
- Наразі відомо про 53 постраждалих людей внаслідок ворожої атаки. Серед них 36 жінок, 17 чоловіків та 6 дітей.
- Через атаку численні ушкодження виявлені щонайменше у трьох районах Києва. У Голосіївському – уламки впали на проїжджу частину дороги, в Дарницькому – загорівся приватний будинок, у Деснянському – загоряння на 7 поверсі багатоповерхівки та 8 авто у дворі будинку. Найбільше пошкоджень у Дніпровському районі, де зокрема є руйнування фасаду будинку та загоряння на сьомому поверсі. Мешканці будинку були евакуюванні.