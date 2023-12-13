Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що противник шукає найбільш ефективні способи атак. Проте українські системи ППО та ПРО також удосконалюються та підсилюються.

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Збільшувати кількість та здешевлювати ці нальоти

Під час завдання ударів силами повітряного нападу росіяни одночасно розв'язують питання розвідки, а також з'ясовують місце розташування українських сил ППО та ПРО, які виходять в ефір під впливом першої групи цілей. Тоді друга група цілей буде обходити ці засоби.

В районах, де менше наших систем ППО, ворожі цілі можуть переформатовуватись у нові групи та заходити на нові напрямки.

Як крилаті ракети, так і "Шахеди" спочатку можуть рухатись в одному напрямку, а потім облітати об'єкт для його ліквідації та завдавати удар з протилежного боку,

– пояснив військовий експерт.

Росіяни комплексують типи повітряного нападу, маршрути, використовують пастки в строю, де є ракети, зокрема крилаті, для того, щоб збільшувати кількість та здешевлювати ці нальоти.

Підвищуємо потенціал

"Завдання української протиповітряної оборони полягає в тому, щоб в цих умовах підвищувати потенціал, кількість, навички оборонців сил ППО в боротьбі з будь-якими повітряними цілями", – наголосив Романенко.

Зверніть увагу! Для захисту української енергетичної інфраструктури Німеччина передасть Києву ще одну систему Patriot. Раніше Берлін підсилював ППО України чотирма системами IRIS-T.

Також розпочалось постачання в Україну інтегрованого озброєння в рамках програми FrankenSAM з використання елементів радянських ЗРК та американських ракет. Зокрема ракети Sea Sparrow можуть застосовуватись для ЗРК "Бук", а ракети Sidewinder поєднується з радарами радянських часів. Також в у програмі будуть використані сучасні ракети Patriot.

"Крім того, підвищується потенціал українських мобільних груп, в яких до вогневих засобів додаються, тепловізори для роботи вночі, електронні вказівки, радіолокаційні станції, прожектори тощо", – додав Ігор Романенко.

Що відомо про ворожу атаку на Київ вночі 13 грудня