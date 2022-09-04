В москве скоро заговорят о мире ради "черной" цели
Источник:фейсбук Юрия Христензена
По расчетам российского эксперта Павла Лузина, к началу 2022 года у российского минобороны было до 15 миллионов снарядов.
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Чтобы понимать масштаб, это колонна загруженных военных грузовиков со снарядами прямо от владивостока до калининграда.
Интересное россияне, готовьтесь: пилоты ВСУ показали, как работает новый мощный "гостинец" от СШАС 24 февраля по Украине выпустили около половины из 15 миллионов снарядов. Это колонна от владивостока до новосибирска. Уже сейчас по поводу каких-то позиций должен ощущаться снарядный голод, который частично компенсируется новым производством.
Производство снарядов в россии к началу "специальной военной операции" было примерно 1,5 миллиона в год, или 4 тысячи в сутки. Большой калибр – часть этого количества. На производство снарядов можно перебросить рабочих с автозаводов, но радикально проблему не решить.
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Новая война требует "мира"
Другая проблема – износ стволов. Ресурс артиллерийского ствола – до 2 тысяч выстрелов. Сегодня ресурс должен закончиться в 4 тысячи стволов. Где брать такие 4 тысячи непонятно. Советских запасов не хватит, а "мотовилиха" сейчас в стадии процедуры банкротства.
кремль планировал войну в Европе, производя миллионы снарядов. Но он не планировал продолжительную конвенционную войну в Украине такой интенсивности. Поэтому в москве скоро заговорят о мире, чтобы накопить снаряды для новой войны.
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