Но несмотря на рост темпов изготовления и накопления дронов и ракет, россияне не смогут ежедневно массированно атаковать Украину. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, объяснив, что есть определенные технические моменты, которые влияют на частоту обстрелов.

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Как часто Россия может осуществлять массированные атаки

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия готовит лето непрерывных атак по Украине. Журналисты добавили, что на фоне того, как россияне усиливают свои атаки, у Украины наблюдаются определенные проблемы с противовоздушной обороной.

Такие массированные атаки не могут быть частыми. Не так хорошо работает разведка России и у нас не так много военных целей, которые можно накрывать средствами дальнего поражения. Если и готовятся какие-то атаки, тогда они в основном будут нацелены на гражданскую инфраструктуру. Это возможно, здесь будет больше политики, чем военной составляющей. Они хотят надавить на население,

– отметил Роман Свитан.

Россия продолжает увеличивать возможности своего военно-промышленного комплекса. В частности, по данным издания The Telegraph, страна-агрессор уже в ближайшее время сможет выпускать по Украине по тысячи дронов и ракет за одну ночь. В то же время это не означает, что такие обстрелы будут происходить ежедневно. Есть техническая составляющая, которая влияет на частоту атак.

"Часто прибегать к массированным атакам у России не получается. Где-то раз в неделю они могут создавать серьезную проблему, в основном связанную с выпуском сотен дронов, часть из которых является обманками. Вероятно, именно в таком режиме россияне и будут продолжать. Атака крылатыми ракетами, если ее начинать еще с разведки, длится до недели. Сколько же занимает и изготовление около 500 дронов, – заметил военный эксперт.

Поэтому, подытожил Свитан, Россия сможет еженедельно массированно обстреливать Украину.

Стоит добавить, что с января 2025 года украинцы пережили 10 самых масштабных комбинированных российских ударов дронами и ракетами с начала полномасштабного вторжения. В отчете Института изучения войны говорится о том, что самые массовые обстрелы фиксируются в июне и июле 2025 года. С тех пор страна-агрессор начала выпускать по Украине более 400 воздушных целей за ночь.