Але попри зростання темпів виготовлення й накопичення дронів і ракет, росіяни не зможуть щоденно масовано атакувати Україну. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, пояснивши, що є певні технічні моменти, які впливають на частоту обстрілів.

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Як часто Росія може здійснювати масовані атаки

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія готує літо безперервних атак по Україні. Журналісти додали, що на тлі того, як росіяни посилюють свої атаки, в України спостерігаються певні проблеми з протиповітряною обороною.

Такі масовані атаки не можуть бути частими. Не так добре працює розвідка Росії та й у нас не так багато військових цілей, які можна накривати засобами дальнього ураження. Якщо й готуються якісь атаки, тоді вони здебільшого будуть націлені на цивільну інфраструктуру. Це можливо, тут буде більше політики, ніж військової складової. Вони хочуть натиснути на населення,

– зазначив Роман Світан.

Росія продовжує збільшувати можливості свого військово-промислового комплексу. Зокрема, за даними видання The Telegraph, країна-агресорка вже найближчим часом зможе випускати по Україні по тисячі дронів та ракет за одну ніч. Водночас це не означає, що такі обстріли відбуватимуться щоденно. Є технічна складова, яка впливає на частоту атак.

"Часто вдаватися до масованих атак у Росії не виходить. Десь раз на тиждень вони можуть створювати серйозну проблему, здебільшого пов'язану з випуском сотень дронів, частина з яких є обманками. Ймовірно, саме в такому режимі росіяни й продовжуватимуть. Атака крилатими ракетами, якщо її починати ще з розвідки, триває до тижня. Скільки ж займає і виготовлення близько 500 дронів, – зауважив військовий експерт.

Тож, підсумував Світан, Росія зможе щотижня масовано обстрілювати Україну.

Варто додати, що з січня 2025 року українці пережили 10 наймасштабніших комбінованих російських ударів дронами і ракетами з початку повномасштабного вторгнення. У звіті Інституту вивчення війни мовиться про те, що наймасовіші обстріли фіксуються в червні та липні 2025 року. Звідтоді країна-агресорка почала випускати по Україні понад 400 повітряних цілей за ніч.