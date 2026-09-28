Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТРО Тарас Березовец. По его словам, появление у россиян реактивных дронов изменило многое. Однако это временные трудности.

Россия теперь по-другому проводит атаки дронами

Как подчеркнул Березовец, противник перешел к новой тактике применения дронов еще в июле. Сейчас стало значительно меньше массированных атак беспилотниками. Вместо этого россияне запускают волнами свои реактивные дроны "Герань-5", против которых Силы обороны еще ищут эффективное средство.

Фактически в крупнейших украинских городах продолжается "бесконечная" тревога с небольшими перерывами на затишье. Они могут длиться от 15 минут до 2 часов. А потом все повторяется заново. Все это, прежде всего, для изнурения подразделений ПВО. Если ты знаешь, что у тебя одна атака в день, то готовишься к ней, а потом восстанавливаешься. А когда идут постоянные такие атаки, то момента восстановления фактически нет,

– отметил Березовец.

Силы обороны уже совершенствуют дроны-перехватчики и ищут другие решения, которые позволят быстро и эффективно уничтожать реактивные беспилотники. Пока такое средство не будет внедрено в широком масштабе, до того момента Россия сможет таким образом терроризировать Украину.

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Кроме того, все эти наглые атаки на гражданскую инфраструктуру – очередная попытка России заставить украинский народ пойти на уступки, о которых диктатор Путин говорит уже не первый год. Речь идет не только о сдаче Донецкой и Луганской областей, но и о сокращении ВСУ и переформатировании Украины в страну, на которую будет влиять Кремль.

Добавим, что председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что Украина уже сбивает около 50% реактивных дронов, которые запускают оккупанты. Сейчас ведется работа над тем, чтобы выйти на уровень 80–90%+. Значительную ставку делают именно на дроны-перехватчики.