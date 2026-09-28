Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТРО Тарас Березовець. За його словами, багато що змінило поява в росіян реактивних дронів. Однак це тимчасові труднощі.

Росія тепер по-іншому атакує дронами

Як наголосив Березовець, ворог перейшов до нової тактики застосування дронів ще в липні. Зараз стало значно менше масованих атак безпілотниками. Натомість росіяни запускають хвилями свої реактивні дрони "Герань-5", проти яких Сили оборони ще шукають ефективний засіб.

Фактично в найбільших українських містах триває "нескінченна" тривога з невеликими інтервалами спокою. Може бути від 15 хвилин до 2 годин. І потім знову все повторюється. Все це насамперед для виснаження підрозділів ППО. Якщо ти знаєш, що в тебе одна атака на день, то готуєшся до неї, а потім відновлюєшся. А коли йдуть постійні такі атаки, то моменту відновлення фактично немає,

– зазначив Березовець.

Сили оборони вже вдосконалюють дрони-перехоплювачі та шукають інші рішення, які дозволять швидко й ефективно знищувати реактивні безпілотники. Доки такий засіб не масштабують, до того моменту Росія зможе в такий спосіб тероризувати Україну.

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Окрім цього, усі ці нахабні атаки по цивільній інфраструктурі – чергова спроба Росії змусити український народ піти на поступки, про які диктатор Путін говорить вже не перший рік. Йдеться не лише про здачу Донецької та Луганської областей, але й скорочення ЗСУ та переформатування України в країну, на яку впливатиме Кремль.

Додамо, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підкреслив, що Україна вже збиває близько 50% реактивних дронів, які запускають окупанти. Зараз йде робота над тим, аби вийти на 80 – 90%+ збиття. Значну ставку роблять саме на дрони-перехоплювачі.