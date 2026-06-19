Путин теряет силу, но удары по Украине могут усилиться, пользуйтесь укрытиями, – Зеленский
Президент Зеленский подчеркнул угрозу нового обстрела. Хотя Путин и слабеет, но удары он будет продолжать.
Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
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Что сказал Зеленский о новых угрозах?
Зеленский отметил, что Путин слабеет и политически, и на поле боя, и физически.
И поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень,
– подчеркнул украинский президент.
Напомним, что продолжается подготовка к нанесению массированного комбинированного удара по Украине. Существует высокая вероятность, что это произойдет до конца текущей недели.
Утром 19 июня мониторинговые каналы предупреждали, что в течение ночи три самолета Ту-95МС совершили передислокацию на аэродром "Энгельс-2" с целью оснащения крыльев ракетами Х-101. Один из них прибыл с аэродрома "Оленья", два других — с "Украинки".
Также самолеты Ту-22М3 ночью осуществляли передислокацию на "Энгельс-2". Вероятный общий залп — до 8 ракет Х-22/32.