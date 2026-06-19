Путин теряет силу, но удары по Украине могут усилиться, пользуйтесь укрытиями, – Зеленский

Президент Зеленский подчеркнул угрозу нового обстрела. Хотя Путин и слабеет, но удары он будет продолжать.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Смотрите также "Страх перед собственной армией": Зеленский объяснил, почему Кремль затягивает войну

Что сказал Зеленский о новых угрозах?

Зеленский отметил, что Путин слабеет и политически, и на поле боя, и физически.

И поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень,

– подчеркнул украинский президент.

Напомним, что продолжается подготовка к нанесению массированного комбинированного удара по Украине. Существует высокая вероятность, что это произойдет до конца текущей недели.

Утром 19 июня мониторинговые каналы предупреждали, что в течение ночи три самолета Ту-95МС совершили передислокацию на аэродром "Энгельс-2" с целью оснащения крыльев ракетами Х-101. Один из них прибыл с аэродрома "Оленья", два других — с "Украинки".

Также самолеты Ту-22М3 ночью осуществляли передислокацию на "Энгельс-2". Вероятный общий залп — до 8 ракет Х-22/32.