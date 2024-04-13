В Донецкой области россияне попали в 5-этажку: спасатели не могут начать разбор завалов

В Донецкой области военная администрация бьет тревогу. Центр региона находится под мощными обстрелами. В результате атак 13 апреля есть новые жертвы в нескольких громадах.

Россияне сравнивают Донецкую область с землей. Председатель Донецкой ОВА сообщил, что в нескольких общинах в результате обстрелов 13 апреля погибли люди.

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Россияне попали в многоэтажку в Очеретино

Филашкин сообщил, что в Очеретино россияне сбросили КАБ-500 на 5-этажный дом. Сейчас точно известно об одной раненой. Под завалами могут находиться люди, однако спасатели не могут начать поисково-спасательные работы.

Вероятно, под завалами находятся люди, однако поисковая операция пока невозможна из-за ситуации с безопасностью,

– сообщил глава ОГА.

Также на территории общины пострадало Нетайлово – там враг убил двух человек. По данным прокуратуры, это супружеская пара – муж и жена в возрасте 60 лет. Прилетело по их частному дому.

В Офисе Генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Есть погибшие и раненые в еще двух общинах

По словам Филашкина, также были попадания по Кураховской и Марьинской общине.

В Кураховской общине погибла 66-летняя жительница Новоселидовки. В Марьинской – 1 человек ранен в Красногоровке.

Чиновник отметил, что оставаться в Донецкой области – опасно.

Эти страшные удары – очередное доказательство жестокости и коварства врага. Россияне стремятся сравнять Донецкую область с землей. Оставаться здесь – опасно,

– сказал Филашкин.

К слову, за минувшие сутки, 12 апреля, россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Погибли 2 человека, 8 получили ранения.

Последствия обстрелов Донецкой области 12 апреля