В Донецкой области россияне попали в 5-этажку: спасатели не могут начать разбор завалов
Источник:Вадим Филашкин
В Донецкой области военная администрация бьет тревогу. Центр региона находится под мощными обстрелами. В результате атак 13 апреля есть новые жертвы в нескольких громадах.
Россияне сравнивают Донецкую область с землей. Председатель Донецкой ОВА сообщил, что в нескольких общинах в результате обстрелов 13 апреля погибли люди.
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Россияне попали в многоэтажку в Очеретино
Филашкин сообщил, что в Очеретино россияне сбросили КАБ-500 на 5-этажный дом. Сейчас точно известно об одной раненой. Под завалами могут находиться люди, однако спасатели не могут начать поисково-спасательные работы.
Вероятно, под завалами находятся люди, однако поисковая операция пока невозможна из-за ситуации с безопасностью,
– сообщил глава ОГА.
Также на территории общины пострадало Нетайлово – там враг убил двух человек. По данным прокуратуры, это супружеская пара – муж и жена в возрасте 60 лет. Прилетело по их частному дому.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Есть погибшие и раненые в еще двух общинах
По словам Филашкина, также были попадания по Кураховской и Марьинской общине.
В Кураховской общине погибла 66-летняя жительница Новоселидовки. В Марьинской – 1 человек ранен в Красногоровке.
Чиновник отметил, что оставаться в Донецкой области – опасно.
Эти страшные удары – очередное доказательство жестокости и коварства врага. Россияне стремятся сравнять Донецкую область с землей. Оставаться здесь – опасно,
– сказал Филашкин.
К слову, за минувшие сутки, 12 апреля, россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Погибли 2 человека, 8 получили ранения.
Последствия обстрелов Донецкой области 12 апреля
- В Красногоровке один человек погиб, еще один получил ранения.
- В результате атаки на Нью-Йорк тоже погиб человек, двое получили ранения.
- В Константиновке ранены 5 человек.
- Также под атаками оказались Острое, Волченка, Сергеевка, Ямполовка, Терны и Северск. В области повреждены дома.