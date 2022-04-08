Обстрелы восточных областей, взрывы на Херсонщине: как прошла ночь в регионах Украины

В большинстве регионов ночь прошла спокойно. Однако оккупанты обстреливали Донецкую, Луганскую и Харьковскую области, а на Херсонщине раздавались взрывы.

В результате атак оккупантов есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщили в Офисе Президента, информирует 24 канал.

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Как прошла ночь в регионах

Харьковская область

Оккупанты из артиллерии обстреляли жилые районы Харькова – Салтовку, ХТЗ и Алексеевку. Из-за этого 1 женщина погибла и еще 14 человек пострадали.

Кроме того, оккупанты атаковали Балаклею и Дергачи. Также они уничтожили железную дорогу в Барвенково. К счастью, пострадавших нет.

В Изюмском направлении продолжаются бои.

Луганская область

В Кременной, Попасной и Рубежном постоянные обстрелы и позиционные бои. Захватчики еще вечером обстреляли Лисичанск, из-за чего вспыхнул пожар в 2 домах. Всего в области за ночь произошли 24 пожара в результате обстрелов, в результате чего погиб один человек.

Донецкая область

Ситуацию в области обостряют оккупанты, которые поджимаются в районе Угледара, Марьинки, Авдеевки, Бахмута, Торецка и Очеретино.

По Славянску и Угледару оккупанты нанесли удар с вертолетов, из-за чего повреждены более 10 домов. Ближе к полуночи удалось разблокировать движение 3 эвакуационных поездов.

Из-за обстрелов 3 человека получили ранения. Ситуация в Мариуполе остается без изменений.

Одесская и Николаевская области

Около 22:50 оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадали объекты инфраструктуры. Подробности уточняют.

В Николаевской области в целом ночь была относительно спокойной, кроме Баштанского района, где были обстрелы. Детали выясняют.

Херсонская область

Ситуация в области становится критичнее. Во многих селах гуманитарная катастрофа из-за отсутствия воды, света и лекарств. Оккупанты продолжают мародерство в населенных пунктах.

Ночью в области были слышны взрывы, однако информация о последствиях, к сожалению, отсутствует.

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