Унаслідок атак окупантів є жертви та постраждалі. Про це повідомили в Офісі Президента, інформує 24 канал.

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Як минула ніч в регіонах

Харківщина

Окупанти з артилерії обстріляли житлові райони Харкова – Салтівку, ХТЗ та Олексіївку. Через це 1 жінка загинула та ще 14 осіб постраждали.

Крім того, окупанти атакували Балаклію та Дергичі. Також вони знищили залізницю в Барвінковому. На щастя, постраждалих немає.

В Ізюмському напрямку тривають бої.

Луганщина

У Кремінній, Попасній та Рубіжному постійні обстріли та позиційні бої. Загарбники ще ввечері обстріляли Лисичанськ, через що спалахнула пожежа у 2 будинках. Загалом в області за ніч сталися 24 пожежі внаслідок обстрілів, через що загинула одна людина.

Донеччина

Ситуацію в області загострюють окупанти, які підтискаються в районі Вугледару, Мар'їнки, Авдіївки, Бахмуту, Торецька та Очеретиного.

По Слов'янську та Вугледару окупанти завдали удару з гелікоптерів, через що пошкоджені більше 10 будинків. Ближче до півночі вдалося розблокувати рух 3 евакуаційних поїздів.

Через обстріли 3 людей зазнали поранень. Ситуація в Маріуполі залишається без змін.

Одеська та Миколаївська області

Близько 22:50 окупанти завдали ракетного удару по Одесі, унаслідок чого постраждали об'єкти інфраструктури. Подробиці уточнюють.

На Миколаївщині загалом ніч була відносно спокійною, крім Баштанського району, де були обстріли. Деталі з'ясовують.

Херсонщина

Ситуація в області стає критичнішою. У багатьох селах гуманітарна катастрофа через відсутність води, світла та ліків. Окупанти продовжують мародерство у населених пунктах.

Уночі в області було чути вибухи, однак інформація щодо наслідків, на жаль, відсутня.

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