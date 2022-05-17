Дайджест 82-го дня войны России против Украины

Украинские защитники проводят учения на технике, предоставленной партнерами. Украинские защитники и защитницы, находящиеся на заблокированном заводе "Азовсталь", продолжают сопротивляться оккупантам. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины обнародовали видео основных событий 82-х суток героического противостояния Украины в войне с Россией.

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Владимир Зеленский поговорил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой в режиме видеоконференции. Они обсудили потребности нашей страны в финансовой поддержке экономики и ускорении ее предоставления Украине.

Российский враг продолжает штурмовать металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе. В то же время украинские защитники и защитницы не опускают руки и продолжают сопротивляться оккупантам. Заметим, вчера, 16 мая, Украине впервые с начала блокады удалось эвакуировать раненых защитников Мариуполя – 53 тяжелораненых военнослужащих доставили в медицинское учреждение в Новоазовске, а еще 211 были эвакуированы в Оленевку.

Россияне обстреляли город Дружковка Донецкой области, в результате чего наибольшие повреждения получила школа №6. К счастью, обошлось без пострадавших.

обстреляли город Дружковка Донецкой области, в результате чего наибольшие повреждения получила школа №6. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, армия противника продолжает сосредоточивать свои силы на Востоке Украины, в частности, 16 мая обстрелам подверглись Бахмут, Северодонецк, Лисичанск и восточные города. К слову, Зеленский заявил, что Россия почти все свои силы сосредоточила на Востоке Украины, едва ли не самыми горячими направлениями остаются Северодонецк и другие города Донбасса.

почти все свои силы сосредоточила на Востоке Украины, едва ли не самыми горячими направлениями остаются Северодонецк и другие города Донбасса. Оккупанты нанесли сокрушительный удар по Александровке в Херсонской области. К сожалению, поселок был уничтожен в результате вражеского огня.

В Одесской области специалистами подрывной команды ВМС были изъяты и обезврежены 2 морские вражеские якорные мины. Вражеское оружие выбросило на берег.

Украинские военные активно используют технику и вооружение, предоставленные иностранными партнерами. В частности, продолжают обучение на БТР YPR-765.

Основные события 82 суток войны: видеообзор

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