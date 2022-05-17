Дайджест 82-го дня війни Росії проти України

Українські захисники проводять навчання на техніці, яку надали партнери. Українські захисники й захисниці, які перебувають на заблокованому заводі "Азовсталь", продовжують чинити опір окупантам. У Генеральному штабі Збройних Сил України оприлюднили відео основних подій 82 доби героїчного протистояння України у війні з Росією.

До теми Обстріли Одеси та Миколаєва і ворожа ДРГ на кордоні Сумщини: основне за 82 день війни

Володимир Зеленський поговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою у режимі відеоконференції. Вони обговорили потреби нашої країни у фінансовій підтримці економіки та пришвидшення її надання Україні.

Російський ворог продовжує штурмувати металургійний завод "Азовсталь", що в Маріуполі. Водночас українські захисники та захисниці не покладають рук й продовжують чинити опір окупантам. Зауважимо, вчора, 16 травня, Україні вперше з початку блокади вдалося евакуювати поранених оборонців Маріуполя – 53 важкопоранених військовослужбовців доставили до медичного закладу у Новоазовську, а ще 211 були евакуйовані до Оленівки.

Росіяни обстріляли місто Дружківка на Донеччині, внаслідок чого найбільших пошкоджень зазнала школа №6. На щастя, обійшлося без постраждалих.

обстріляли місто Дружківка на Донеччині, внаслідок чого найбільших пошкоджень зазнала школа №6. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, армія противника продовжує зосереджувати свої сили на Сході України, зокрема, 16 травня, обстрілів зазнали Бахмут, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та східні міста. До слова, Зеленський заявив, що Росія майже всі свої сили зосередила на Сході України, чи не найгарячішими напрямками залишаються Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу.

Росія майже всі свої сили зосередила на Сході України, чи не найгарячішими напрямками залишаються Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу. Окупанти завдали нищівного удару по Олександрівці, що в Херсонські області. На жаль, селище було знищено внаслідок ворожого вогню.

На Одещині фахівцями підривної команди ВМС було вилучено і знешкоджено 2 морські ворожі якірні міни. Ворожу зброю викинуло на берег.

Українські військові активно використовують техніку та озброєння, надану іноземними партнерами. Зокрема, продовжують навчання на БТР YPR-765.

Основні події 82 доби війни: відеоогляд

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