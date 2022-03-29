Обстрелы и взрывы на юге и выжигание Донбасса: как прошла ночь в регионах

Украинцы продолжают давать отпор врагу по всей стране. В ночь на 29 марта обстрелы и взрывы раздавались на Юге. Также враг занимался выжиганием Донбасса.

Украинские защитники продолжают бороться с российскими захватчиками. Как прошла ночь на 29 марта в регионах, 24 канал сообщает со ссылкой на информацию от областных военных администраций.

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Киевщина

Ночью в Киевской области раздавались воздушные тревоги. Бои и обстрелы были в Бучанском районе, а также на территории Ирпенской и Гостомельской территориальных общин.

Вооруженные Силы Украины контролируют Ирпень, однако россияне все еще обстреливают город.

Черниговщина

Возле Чернигова продолжаются оборонительные бои. За сутки российская армия несколько раз обстреливала жилые районы в северной части города. По предварительной информации, враг использовал мины. В результате атак есть значительные повреждения домов и инфраструктуры. Кроме того, есть раненые.

В Чернигове нет электричества, газа, воды, тепла, очень плохая связь.

Днепропетровщина

Ночь прошла с тревогами. Ранним утром прилетела ракета в Никопольский район. Предварительно жертв удалось избежать. Точную информацию об атаке еще устанавливают.

Харьковщина

В Харькове ночью продолжались обстрелы. Что касается области, то в Люботине оккупанты накануне выпустили две крылатые ракеты. В результате один человек погиб, есть пострадавшие. Спасатели ликвидировали пожары в Чугуевском районе.

В Изюме продолжаются активные бои.

Ровенщина

Россияне второй раз за последние 3 дня нанесли удар по области. В результате полностью уничтожили нефтебазу. Спасатели работают над тушением пожара.

Луганщина

Постоянные обстрелы и бои в центре Рубежного и Попасной. Горячее всего было в Лисичанске – его накрыли градами. Повсюду пылают пожары, их тяжело потушить из-за опасности. За сутки разрушили 20 жилых домов. Кроме того, погибли 2 мирных жителя.

Донетчина

В Авдеевке, Марьинке, Новомихайловке захватчики предприняли попытки прорыва. Но все были неудачными. Украинские защитники уверенно удерживают свои позиции.

В Нью-Йорке есть повреждения построек, детали уточняются. В Очеретинской ВГА обстрелы продолжаются почти по всей линии.

Николаевщина

Вечером и ночью продолжались обстрелы города и нескольких деревень. Предварительно, без жертв, количество пострадавших уточняется. В оккупированных селах нет связи и света.

Херсонщина

На территории области продолжаются постоянные взрывы. Боевые действия в общинах, оккупированных рашистами (Бериславский, Каховский, Херсонский районы). Из-за этого есть пострадавшие, разрушенные дома и инфраструктура. Детали уточняются.

Ситуация в других областях

В Житомирской, Волынской, Винницкой, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Одесской областях и на Прикарпатье ночь прошла спокойно, хотя и были воздушные тревоги.

В Сумской, Кировоградской, Тернопольской, а также в Черкасской и Черновицкой областях ночь также была тихой. В Запорожской области все по-прежнему.

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