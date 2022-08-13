Оккупанты обстреливают ЗАЭС из Водяного и готовят провокации под украинским флагом

российские оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное. Также они готовят провокации под украинским флагом.

Обстрелы ЗАЭС из Водяного

За прошедшие сутки на Запорожской АЭС оккупанты пытались создать "нервную атмосферу" перед заседанием Совета безопасности ООН. Сейчас стало известно, что россияне обстреливают ЗАЭС из Водяного. Такие данные опубликовало Главное управление разведки Украины.

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По данным ГУР, один из артиллерийских ударов россиян повредил первый блок помповой станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС.



Оккупанты обстреливают ЗАЭС из Водяного / Фото с телеграмму ГУР

В результате атаки произошло возгорание леса и травы на прилегающих территориях. Это вызывало значительное задымление. Погасить пожары, вызванные обстрелами, очень сложно, ведь пожарная часть тоже под обстрелами.

Провокации под украинским флагом

В то же время оккупанты создают "картинку" для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса "массовки", которые должны выполнять роль якобы "местных жителей и персонала". Захватчики пошли на такое, потому что настоящие жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках.

Также к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион". На нее нанесена белой краской буква "Z", а на САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ.



россияне готовят провокации под украинским флагом / Фото с телеграммы ГУР

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