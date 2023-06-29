Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, что сейчас происходит в городе. Он также сообщил о ситуации в области.
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В Запорожье ночью было громко
Как сообщают очевидцы, в Запорожье ночью люди слышали взрывы. Анатолий Куртев заявил, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям города. Он назвал текущую ситуацию в Запорожье стабильной.
По состоянию на утро ситуация в городе стабильная. Городские службы работают в штатном режиме,
– написал Куртев.
По его словам, за прошедшие сутки правоохранителям поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов и гражданской инфраструктуры в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. 28 июня захватчики обстреляли из артиллерии позиции ВСУ возле Гуляйполя, Левадного, Ольговского, Чаривного и Зализнычного. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Малой Токмачки и Левадного.
По информации "РИА-Мелитополь", захватчики ударили по Запорожью ракетой С-300. Россияне выпустили её с территории временно оккупированного Токмака. Очевидцы сняли её полет, а также записали звуки взрывов.
Оккупанты запустили С-300 в сторону Запорожья: видео "РИА-Мелитополь"
Звуки взрывов в Запорожье: видео "РИА-Мелитополь"
Россияне постоянно терроризируют Запорожье
- Напомним, в ночь на 20 июня оккупанты провели самую массированную атаку областного центра. Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в разговоре с 24 Каналом предположил, что захватчики таким образом хотели создать панику среди гражданского населения и активизировать потенциальных коллаборантов.
- К счастью, тогда обошлось без жертв. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что россияне попали по популярному месту отдыха, а также обстреляли имущество и технику фермерского хозяйства.