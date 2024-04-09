Глава Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что полиция города ограничивает движение кварталов, куда осуществляются прилеты. Также он добавил, что в городе и области действуют Пункты несокрушимости для людей, чьи дома пострадали в результате обстрелов врага.
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Тактика врага
По словам Федорова, 5 апреля в Запорожье враг бил сначала по промышленному объекту, потом, когда съехались полицейские, спасатели и журналисты для фиксации разрушений, разбора завалов и помощи гражданским, через 40 минут россияне нанесли следующий удар и пострадали те люди, которые приехали на помощь. Такая тактика сейчас прослеживается в Харькове, Запорожье.
Сейчас Национальная и Патрульная полиции отрабатывают новые алгоритмы действий по ограничению движения целых кварталов, куда осуществляются прилеты вражеских ракет для того, чтобы как можно больше гражданских людей обезопасить в этих чрезвычайно сложных ситуациях,
– отметил глава Запорожской ОВА.
Пункты несокрушимости
Сейчас в Запорожье работает 380 пунктов несокрушимости. Федоров сообщил, что две недели назад в них была проведена инвентаризация. Пункты несокрушимости имеют две функции:
первая функция – запуск их работы через 4 часа после начала блэкаута для предоставления жителям города возможности доступа к интернету, мобильной связи, электроэнергии и горячего чая;
вторая функция – это мобильные Пункты несокрушимости, которые оперативно разворачивают на месте вражеских обстрелов в случае повреждения гражданской инфраструктуры, чтобы дать возможность жителям города почувствовать себя в каком-то помещении, перевести дыхание и понять, куда двигаться дальше.
Оба направления этих Пунктов несокрушимости сейчас работают. Такая тенденция сейчас есть и будет продолжаться,
– отметил глава Запорожской ОВА.
Последние ракетные обстрелы россиян
- В ночь на 6 апреля оккупанты обстреляли Харьков зенитными управляемыми ракетами типа С-300. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о 7 погибших.
- В Хмельницкой области 9 апреля прогремели взрывы. Регион был под атакой дронов-камикадзе "Шахед".
- В Запорожской области обесточены 50 населенных пунктов. Больше всего страдают прифронтовые города, где восстановительные работы будет трудно проводить.