Российская оккупационная армия нанесла более сотни ударов по населенным пунктам Запорожской области, что привело к новым разрушениям и ранениям людей, а на захваченной ЗАЭС произошел 28-й блэкаут.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья.

Последствия вражеских ударов по Запорожью

Российские войска не прекращают терроризировать гражданское население областного центра, сбрасывая управляемые авиабомбы и запуская дроны. Наибольшим разрушениям подвергаются районы на юго-востоке города, расположенные ближе всего к линии фронта.

Вчера были обстрелы в Космическом районе Запорожья. Пятеро человек, среди них ребенок, получили ранения. Во время этих ударов россияне атаковали частный сектор. Там рядом находится автотранспортное предприятие. Повреждены 10 домов, складское здание, автомобили, возник пожар,

– сообщил корреспондент.

Кроме того, под ударом оккупантов оказался Шевченковский район, где в результате попадания по частному сектору пострадал один человек. Всего за сутки захватчики нанесли 812 ударов по 46 населенным пунктам области, применив 25 авиабомб, 641 беспилотник, 4 реактивные системы и 142 артиллерийских обстрела. Ранения получили 18 человек, в том числе трое детей в Запорожском районе.

По данным областных властей, в регионе повреждено или разрушено более 21 тысячи жилых домов. В настоящее время одобрены заявления на компенсацию за поврежденное жилье для более чем 12 тысяч семей на сумму почти 1 миллиард гривен и 4,5 тысячи заявлений за уничтоженное имущество на сумму свыше 6 миллиардов гривен.

Репортаж о ситуации в Запорожье: видео

Какова ситуация на фронте и как отражают атаки?

Украинские силы обороны сбивают большинство дронов, летящих на город; в частности, над Запорожьем удалось уничтожить реактивный беспилотник. Военные 65-й бригады также активно работают над перехватом вражеских БПЛА типа "Молния" на подступах к позициям.

На линии соприкосновения, по данным Генерального штаба, украинские подразделения отразили 8 атак захватчиков на Гуляйпольском направлении в районе Белогорья, в сторону Нового Запорожья и Гуляйпольского. Еще две попытки штурма российские войска предприняли на Ореховском направлении в сторону Павловки.

Также украинские военные опровергли заявления пропагандистов о якобы захвате села Барвиновка, обнародовав видео из населенного пункта, которое подтверждает контроль над территорией.

В чем заключается угроза на Запорожской АЭС?

На захваченной оккупантами Запорожской АЭС зафиксировали очередную чрезвычайную ситуацию с электроснабжением. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Вчера в 5:28 утра снова произошел блэкаут, это уже 28-й блэкаут атомной станции за период оккупации. Отключилась линия 330 кВ, единственная, которая там работает и по которой поступает электроэнергия для собственных нужд АЭС из украинской энергосети,

– отметил корреспондент в эфире.

Питание станции перешло на примерно два десятка аварийных дизель-генераторов, работа которых требует запасов топлива. В то же время руководство МАГАТЭ с марта не получало никаких отчетов о наличии дизельного топлива на объекте, а попытки захватчиков подвозить топливо автоцистернами регулярно срываются ударами украинских дронов.