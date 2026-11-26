Про це в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Наслідки ворожих ударів по Запоріжжю

Російські війська не припиняють тероризувати цивільне населення обласного центру, скидаючи керовані авіабомби та запускаючи дрони. Найбільше руйнувань зазнають райони на південному сході міста, які розташовані найближче до лінії фронту.

Вчора були прильоти у Космічному районі Запоріжжя. П'ятеро людей, серед них дитина, були поранені. Під час цих ударів росіяни атакували приватний сектор. Там поруч автотранспортне підприємство. Пошкодили 10 будинків, складську будівлю, автомобілі, виникла пожежа– повідомив кореспондент.

Крім того, під ударом окупантів опинився Шевченківський район, де внаслідок влучання по приватному сектору постраждала одна людина. Загалом за добу загарбники здійснили 812 ударів по 46 населених пунктах області, застосувавши 25 авіабомб, 641 безпілотник, 4 реактивні системи та 142 артилерійські обстріли. Поранення отримали 18 осіб, серед яких троє дітей у Запорізькому районі.

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За даними обласної влади, в регіоні пошкоджено або зруйновано понад 21 тисячу житлових будинків. Нині погоджено заяви на компенсацію за пошкоджене житло для понад 12 тисяч родин на суму майже 1 мільярд гривень та 4,5 тисячі заяв за знищене майно на понад 6 мільярдів гривень.

Кореспондент про ситуацію на Запоріжжі: відео

Яка ситуація на фронті та як відбивають атаки?

Українські сили оборони збивають більшість дронів, які летять на місто, зокрема над Запоріжжям вдалося ліквідувати реактивний безпілотник. Військові 65-ї бригади також активно працюють над перехопленням ворожих БпЛА типу "Молнія" на підступах до позицій.

На лінії зіткнення, за даними Генерального штабу, українські підрозділи відбили 8 атак загарбників на Гуляйпільському напрямку в районі Білогір'я, у бік Нового Запоріжжя та Гуляйпільського. Ще дві спроби штурму російські війська здійснили на Оріхівському напрямку в напрямку Павлівки.

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Також українські військові спростували заяви пропагандистів про нібито захоплення села Барвинівка, оприлюднивши відео з населеного пункту, яке підтверджує контроль над територією.

У чому полягає загроза на Запорізькій АЕС?

На захопленій окупантами Запорізькій АЕС зафіксували чергову надзвичайну ситуацію з електроживленням. Про це заявив керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Вчора о 5:28 ранку знову стався блекаут, це вже 28-й блекаут атомної станції за період окупації. Відімкнулася лінія 330 кВ, єдина, яка там працює і якою надходить електроенергія для власних потреб АЕС з української енергомережі– зазначив кореспондент в ефірі.

Живлення станції перейшло на приблизно два десятки аварійних дизель-генераторів, робота яких потребує запасів палива. Водночас керівництво МАГАТЕ з березня не отримувало жодних звітів щодо наявності солярки на об'єкті, а спроби загарбників підвозити пальне автоцистернами регулярно зриваються ударами українських дронів.