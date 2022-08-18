россия угрожает остановить Запорожскую АЭС

В россии продолжают нагло винить Украину в обстрелах Запорожской АЭС, за которыми на самом деле стоят оккупанты. Теперь в москве угрожают остановить работу электростанции.

Остановка Запорожской АЭС будет означать обесточивание Юга Украины. Заявление об остановке работы АЭС после порции обвинений в "подготовке Украиной провокации" было сделано в российском минобороны.

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2 энергоблока могут вывести в "холодный резерв"

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских войск игорь кириллов заявил, что если "Украина не прекратит обстрелы", то оккупанты могут вывести 5 и 6 энергоблоки атомной электростанции в "холодный резерв".

Такой шаг будет означать остановку работы электростанции и, соответственно, обесточивание Юга, который питает электроэнергией ЗАЭС.

При продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС,

– отметился циничным заявлением кириллов.