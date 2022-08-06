В Энергодаре раздаются новые взрывы, ежесекундно есть риск неуправляемой ядерной катастрофы, – мэрия

Из-за действий россиян в Энергодаре и на Запорожской АЭС каждый день существуют риски ядерной катастрофы. В частности, в городе 6 августа звучали взрывы.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа. Она подчеркнула, что россия создает реальную ядерную угрозу.

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Пока мир боится ядерной бомбы, назревает серьезная катастрофа

Яна Дабижа отметила, что сейчас весь мир боится запуска управляемой ядерной ракеты, в то же время оккупанты в Энергодаре создали новую угрозу, которая не управляется кнопками. В оккупированном городе, где расположена самая большая АЭС в Европе, продолжаются обстрелы станции. Около 17:00 раздавались новые взрывы.

Пока человечество боится управляемого ядерного оружия путина, в Энергодаре ежесекундно есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа,

– подчеркнула Дабижа.

россия хочет обесточить Юг

"Энергоатом" опубликовал новое заявление по поводу Запорожской АЭС в Энергодаре. Там подчеркнули, что целью артиллерийских обстрелов станции со стороны оккупантов является уничтожение ее инфраструктуры и обесточивание Юга Украины.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что высока вероятность того, что оккупанты продолжат обстрелы атомной электростанции, ведь они хотят создать ядерную и радиационную угрозу.

Помешать этому могут слаженные действия организаций безопасности, в частности ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на россию со стороны международного сообщества для вывода военных из крупнейшего в Европе ядерного объекта и его полной демилитаризации. Необходимо вернуть ЗАЭС статус мирного гражданского объекта, которым она была до российского вторжения,

– отметили в заявлении.

Оккупанты разместили свою технику, оружие и взрывчатку в машинных залах 1 и 2 энергоблоков станции, что фактически является минированием ЗАЭС. В то же время, захватчики заминировали береговую линию станции за линией охлаждающих бассейнов и прилегающего берега Каховского водохранилища.

На фоне серьезной угрозы "Энергоатом" обратился к ООН, МАГАТЭ и всему международному сообществу сделать все возможное для того, чтобы отправить на ЗАЭС миссию безопасности, добиться демилитаризации станции и вывода российских войск оттуда.

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