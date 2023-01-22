Об этом 24 Каналу рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Также он подтвердил попытку россиян наступать на Запорожье, но не заявленные масштабы.

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Обстрел Степненского и Комышеватского общества

Старух отметил, что ситуация в области сложная, но контролируемая. ВСУ четко, точно и эффективно уничтожают оккупантов. После того, как они теряют командные пункты, опорные пункты, они, как террористы, гатят по гражданским населенным пунктам.

В 01:40 22 января была обстреляна Степненская община. Повезло нам, скажем. Попали в дорогу, прямо между домами. Десятки домов разрушены или повреждены существенно, но главное, что люди живы, потому что будут живы люди, то все восстановим,

– заметил глава Запорожской областной военной администрации.

Он добавил, что на месте уже работают все службы: газовики, электрики, дорожники, следователи. Также были обстрелы в Комышеватской общине. Также, к счастью, обошлось без жертв.

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Военные ответят достойно

По словам главы Запорожской областной военной администрации, наши военные ответят оккупантам на эти обстрелы. Россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру из артиллерии, РСЗО, ракетами. В Степногорске есть попадание в объект критической инфраструктуры.

"В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы его восстановить. Однако параллельно работают Пункты несокрушимости, люди имеют возможность иметь электричество и получить всестороннюю помощь. Немногие люди остались в этих населенных пунктах, где постоянные обстрелы", - подчеркнул Старух.

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