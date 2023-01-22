Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Також він підтвердив спробу росіян наступати на Запоріжжя, але не заявлені масштаби.

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Обстріл Степненської й Комишуватської громади

Старух зазначив, що ситуація в області складна, але контрольована. ЗСУ чітко, точно й ефективно нищать окупантів. Після того, як вони втрачають командні пункти, опорні пункти, вони як терористи, гатять по цивільних населених пунктах.

О 01:40 22 січня була обстріляна Степненська громада. Пощастило нам, скажімо. Влучили в дорогу, просто між будинками. Десятки будинків зруйновано або пошкоджено суттєво, та головне, що люди живі, бо будуть живі люди, то все відновимо,

– зауважив голова Запорізької обласної військової адміністрації.

Він додав, що на місці вже працюють всі служби: газовики, електрики, дорожники, слідчі. Також були обстріли в Комишуватській громаді. Також, на щастя, обійшлось без жертв.

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Військові дадуть гідну відповідь

За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації, наші військові дадуть гідну відповідь окупантам на ці обстріли. Росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру з артилерії, РСЗВ, ракетами. У Степногірську є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

"Наразі енергетики працюють над тим, щоб його відновити. Однак паралельно працюють Пункти незламності, люди мають можливість мати електрику й отримати всебічну допомогу. Небагато людей залишилось у цих населених пунктах, де постійні обстріли", – наголосив Старух.

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