Про це 24 Каналу розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Також він підтвердив спробу росіян наступати на Запоріжжя, але не заявлені масштаби.
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Обстріл Степненської й Комишуватської громади
Старух зазначив, що ситуація в області складна, але контрольована. ЗСУ чітко, точно й ефективно нищать окупантів. Після того, як вони втрачають командні пункти, опорні пункти, вони як терористи, гатять по цивільних населених пунктах.
О 01:40 22 січня була обстріляна Степненська громада. Пощастило нам, скажімо. Влучили в дорогу, просто між будинками. Десятки будинків зруйновано або пошкоджено суттєво, та головне, що люди живі, бо будуть живі люди, то все відновимо,
– зауважив голова Запорізької обласної військової адміністрації.
Він додав, що на місці вже працюють всі служби: газовики, електрики, дорожники, слідчі. Також були обстріли в Комишуватській громаді. Також, на щастя, обійшлось без жертв.
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Військові дадуть гідну відповідь
За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації, наші військові дадуть гідну відповідь окупантам на ці обстріли. Росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру з артилерії, РСЗВ, ракетами. У Степногірську є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
"Наразі енергетики працюють над тим, щоб його відновити. Однак паралельно працюють Пункти незламності, люди мають можливість мати електрику й отримати всебічну допомогу. Небагато людей залишилось у цих населених пунктах, де постійні обстріли", – наголосив Старух.
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- На Півдні росіяни іноді наступають невеликими розвідувальними групами. Проте виключати загострення ситуації у Запорізькій області не можна, тому що окупанти нарощують постачання з Криму.
- Окупанти виконують наступальні дії в районі Оріхова на Запоріжжі, а також на схід від міста в районі Малинівки та на захід неподалік Степового. Однак росіянам не вдасться здійснити широкомасштабний наступ на Запорізькому напрямку.
- В Україні готові до можливого нового наступу з боку Росії. Один із можливих напрямів, з яких може сунути ворог, – Запорізький, але глава Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк запевнив, що в окупантів недостатньо сил для цього.