Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, из-за того, что у россиян заканчивается высокоточное оружие, они начнут использовать менее точное, которое сложнее, а иногда и невозможно сбить.

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Запасы россиян уменьшаются

22 марта российские оккупанты обстреляли жилой квартал Запорожья. Поблизости не было никаких военных объектов. В Главном управлении Национальной полиции в Запорожской области сообщили, что россияне попали по дому из реактивной системы залпового огня "Смерч".

"Торнадо-С" – это боеприпас повышенной дальности, летящий на 120 километров. Его запускают из РСЗО "Смерч" калибра 308 миллиметров. Россияне часто используют эти системы не только по нашим войскам, но и по гражданским объектам,

– рассказал военный эксперт.

Запасы дронов и ракет в России уже не так велики, как были раньше. В частности, ракеты С-300, которыми чаще всего обстреливали Запорожье, сейчас активно уничтожают наши военные. Кроме того, пояснил Олег Жданов, у каждой пусковой установки есть свой ресурс, а столько ракет, сколько выпущены россияне, не выдержит ни одна из них. Поэтому Россия переходит на такие средства, которые у них сейчас и есть. Речь также и об РСЗО "Смерч".

Вероятно, последние даты были определены Россией для нанесения по Украине воздушных или ракетных ударов. Но если ракеты у них сейчас в дефиците, россиянам пришлось стрелять из того, что было.

Олег Жданов о ракетном ударе по Запорожью: смотрите видео

Тактика террора продолжится

Олег Жданов обратил внимание на то, что у России заканчивается высокоточное оружие. Для того, чтобы давить на украинцев, они применяют оружие, имеющее очень большое отклонение от расчетной точки прицеливания. Поэтому сейчас в Украине может увеличиться огневые удары по гражданским объектам и жилой застройке.

В жилой квартал попасть легче, чем, например, в объект энергетической подстанции,

– отметил военный эксперт.

Так как у неточных ракет навесная траектория и угол вылета менее 45 градусов – ее очень трудно определить теми же радиолокационными станциями.

Чем можно сражаться с реактивными снарядами

Единственная система, которая сегодня теоретически может бороться с реактивными снарядами – "Железный купол", подчеркнул Жданов. Это система ПВО, используемая для борьбы с ракетами и реактивными снарядами, запускаемыми по территории Израиля.

Впрочем, из-за позиции Израиля получить такую систему по крайней мере в ближайшее время, к сожалению, маловероятно.

Какие ракеты может сбивать украинская ПВО / Инфографика 24 канала

Ракетный удар по Запорожью: что известно