О взрывах в Запорожье сообщили СМИ. Их услышали около 11:20. Тогда же появилось сообщение от ОВА. В нем призвали жителей находиться в безопасных местах, пока не будет отбоя.

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Оккупанты атаковали жилые дома

В Запорожской ОВА призвали придерживаться информационной тишины. Также попросили не распространять в сети фото и видео. Напоминаем, что соответствующие материалы могут помогать корректировать огонь.

В 11:20 секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев также опубликовал краткое сообщение. В нем он также просил жителей срочно идти к укрытиям.

В 11:42 стало известно о повторных взрывах в Запорожье.

А в 11:51 глава Офиса Президента Андрей Ермак заметил, что россияне обстреливают жилые дома и остров Хортица.

Заметим, что воздушная тревога в Запорожской области звучит с 08:41. Это значит, что сирены там выли до всеукраинской тревоги, когда поднимали МиГ-31К, и продолжает извещать об опасности.

Уже в 12:13 в Запорожье был отбой воздушной тревоги. Напоминаем, что укрытие следует оставлять максимально осторожно.

Обстрелы Запорожья не утихают

21 марта российские захватчики также обстреливали Запорожье. По данным местных корреспондентов, в 12:10 раздался взрыв.

Впоследствии раздавались еще взрывы. Тогда в телеграм-каналах сообщили, что российские военные обстреливают Запорожье с временно оккупированных территорий. Для этого используются установки С-300.

Тогда же местные власти обратились к жителям. Их попросили оперативно реагировать на воздушные тревоги и не игнорировать их. Также отметили, что чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины.

Враги попали в общежития Киевщины

Заметим, что в ночь на 22 марта оккупанты атаковали Украину еще и дронами-камикадзе. Тогда враг выпустил сразу 21 "Шахид", из которых удалось сбить 16.

К сожалению, не обошлось без прилетов. По имеющейся информации, враг обстрелял город Ржищев в Киевской области. Попадание зафиксировали по нескольким жилым домам. Разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий, а также трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.

По состоянию на 07:00 было известно о том, что погибли 3 человека. Еще 2 – пострадавшие, а 1 – спасен. Предварительно говорилось, что под завалами было еще 4 человека.

Позже руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что количество жертв возросло до четырех. Спасатели достали тело 40-летнего мужчины с пятого этажа одного из общежитий, в которые попали дроны.