Про вибухи у Запоріжжі повідомили ЗМІ. Їх почули близько 11:20. Тоді ж з'явився допис від ОВА. У ньому закликали мешканців перебувати в безпечних місцях доти, поки не буде відбою.

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Окупанти атакували житлові будинки

У Запорізькій ОВА закликали дотримуватися інформаційної тиші. Також попрохали не поширювати мережею фото та відео. Нагадуємо, що відповідні матеріали можуть допомагати корегувати вогонь.

Об 11:20 секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв також опублікував короткий допис. У ньому він також прохав мешканців терміново йти до укриттів.

Об 11:42 стало відомо про повторні вибухи у Запоріжжі.

А об 11:51 глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що росіяни обстрілюють житлові будинки та острів Хортиця.

Зауважимо, що повітряна тривога у Запорізькій області лунає з 08:41. Це означає, що сирени там вили до всеукраїнської тривоги, коли підіймали МіГ-31К, та продовжує сповіщати про небезпеку.

Обстріли Запоріжжя не вщухають

21 березня російські загарбники також обстрілювали Запоріжжя. За даними місцевих кореспондентів, о 12:10 пролунав вибух.

Згодом лунали ще вибухи. Тоді у телеграм-каналах повідомили про те, що російські військові обстрілюють Запоріжжя з тимчасово окупованих територій. Для цього використовують установки С-300.

Тоді ж місцева влада звернулася до мешканців. Їх попрохали оперативно реагувати на повітряні тривоги та не ігнорувати їх. Також наголосили на тому, що надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України.