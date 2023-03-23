Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, через те, що у росіян закінчується високоточна зброя, вони почнуть використовувати менш точну, яку складніше, а подекуди й неможливо збити.

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Запаси росіян зменшуються

22 березня російські окупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя. Поблизу не було жодних військових об'єктів. У Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області повідомили, що росіяни влучили по будинку з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

"Торнадо-С" – це боєприпас підвищеної дальності, який летить на 120 кілометрів. Його запускають із РСЗВ "Смерч" калібру 308 міліметрів. Росіяни часто використовують ці системи не лише по наших військах, але й по цивільних об'єктах,

– розповів військовий експерт.

Запаси дронів та ракет у Росії вже не такі великі, як були раніше. Зокрема ракети С-300, якими найчастіше обстрілювали Запоріжжя, зараз активно знищують наші військові. Крім того, пояснив Олег Жданов, кожна пускова установка має свій ресурс, а стільки ракет, скільки випустили росіяни, не витримає жодна з них. Тому Росія переходить на такі засоби, які в них зараз є й наявності. Мовиться також і про РСЗВ "Смерч".

Ймовірно, останні дати були визначені Росією для завдання по Україні повітряних або ракетних ударів. Але якщо ракети у них зараз в дефіциті, росіянам довелось стріляти із того, що було.

Олег Жданов про ракетний удар по Запоріжжю: дивіться відео

Тактика терору продовжиться

Олег Жданов звернув увагу на те, що у Росії закінчується високоточна зброя. Для того, щоб тиснути на українців, вони застосовують зброю, яка має дуже велике відхилення від розрахункової точки прицілювання. Тому зараз в Україні може побільшати вогневих ударів по цивільних об'єктах та житловій забудові.

В житловий квартал поцілити легше, ніж, наприклад, в об'єкт енергетичної підстанції,

– зазначив військовий експерт.

Через те, що у неточних ракет навісна траєкторія і кут вильоту менший за 45 градусів – її дуже важко визначити тими ж радіолокаційними станціями.

Чим можна боротися з реактивними снарядами

Єдина система, яка сьогодні теоретично може боротися з реактивними снарядами – "Залізний купол", наголосив Жданов. Це система ППО, яку використовують для боротьби з ракетами та реактивними снарядами, які запускають по території Ізраїлю.

Втім через позицію Ізраїлю отримати таку систему принаймні найближчим часом, на жаль, малоймовірно.

Які ракети може збивати українська ППО / Інфографіка 24 каналу

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