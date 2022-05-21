Обсудили оборону Украины и Рамштайн-2: Резников пообщался с главой Пентагона

Министр обороны Украины Алексей Резников пообщался с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили вопросы обороны Украины в войне с российским агрессором.

Кроме того, в разговоре Ллойд сообщил Резникову о предстоящей встрече формата "Рамштайн-2", где планируется оценить потребности украинской армии. Об этом глава Минобороны рассказал в своем твиттере.

Обратите внимание В Минобороны рассказали об обострении ситуации на фронте

На встрече "Рамштайн-2" обсудят оборону Украины

В понедельник, 23 мая, на онлайн-встречу формата "Рамштайн-2" соберется группа глав Министерств обороны более чем из 40 стран. Полный список участников еще нет, его подготовят и опубликуют впоследствии.

По словам спикера Пентагона Джона Кирби на брифинге 20 мая, на ней будут обсуждаться дальнейшая оборонная поддержка Украины.

Они соберутся вместе, как это было в Рамштайне в прошлом месяце, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем,

– заметил Кирби.

Предыдущая встреча министров обороны на базе Рамштайна: заявления главы Пентагона

Первая встреча министров обороны более 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии прошла 26 апреля. На нем должностные лица также обсуждали поддержку Украины в войне против России.

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что решительное сопротивление украинцев вдохновляет весь мир. С 24 февраля после широкомасштабного вторжения России на территорию нашего государства более 30 союзников и партнеров совместно с США объединились вокруг поддержки Украины.

"Вместе мы обязались предоставить оборудование более чем на 5 миллиардов, чтобы поддержать самооборону Украины, это включает 3,7 миллиарда, которые обязался предоставить президент Джо Байден, чтобы помочь Украине", - подчеркнул тогда Остин.

Читайте также Скорость передачи Украине оружия уже беспрецедентна: с ленд-лизом будет еще быстрее, – Квин

Глава Минобороны Соединенных Штатов Америки добавил, что его личный визит в Киев еще больше усилил его восторг от того, как Вооруженные Силы Украины используют все доступные им возможности – Украина верит в победу и весь цивилизованный мир верит в это.

Обратите внимание – оружие США доезжает в Украину за часы