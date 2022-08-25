Обсудили следующие шаги к победе: Зеленский пообщался с Байденом
Источник:инстаграм Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Владимир Зеленский рассказал, что разговор прошел "отлично". США непреклонны в борьбе за свободу украинцев.
К теме Еще один почтенный гость в Киеве: Зеленский встретился с главой МИД Италии
О чем говорили лидеры государств
В первую очередь Владимир Зеленский поблагодарил за то, что США поддерживают Украину и продолжают оказывать необходимую для нашей страны помощь.
Кроме того, президенты обсудили следующие шаги Украины для победы над российскими захватчиками и привлечения страны-агрессора к ответственности.
Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – в сфере безопасности и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения россии к ответственности за военные преступления,
– рассказал Владимир Зеленский.
США предоставят Украине больше оружия
США объявили для Украины новую дополнительную военную помощь на сумму 3 миллиарда долларов. Снабжение планируют начать в ближайшие несколько месяцев.
В этот пакет помощи вошли:
- 6 дополнительных усовершенствованных национальных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для них;
- Боекомплект 155-мм артиллерии для 245 000 выстрелов;
- Боекомплект 120-мм минометов для 65 000 выстрелов;
- Около 24 противоартиллерийских радиолокационных станций;
- Беспилотные авиационные системы Puma и вспомогательное оборудование для них Scan Eagle;
- Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;
- Ракетные системы с лазерной наводкой;
- Финансирование обучения украинских военных;
- Обслуживание и поддержка техники.
К теме – Зеленский встретился с главой МИД Италии: смотрите видео