Обсудили Совместную декларацию и Донбасс: Зеленский пообщался с Трюдо

Владимир Зеленский пообщался с Джастином Трюдо. Украинский лидер предложил обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между странами. Политики говорили и о Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января пообщался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Обновление совместной декларации государств

Украинский лидер предложил канадскому обновить совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой.

Учитывая беспрецедентный характер наших двусторонних отношений, а также новые внешние вызовы и приоритеты предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить Совместную декларацию,

– отметил Зеленский.

Другие темы разговора Зеленского и Трюдо

Зеленский Трюдо проинформировал о ситуации на Востоке Украины и на границе, а также сообщил о шагах, которые осуществляются с целью достижения мира в пределах имеющихся форматов. Украинский президент подчеркнул, что никакие решения по Украине не должны приниматься без нее.

Собеседники обменялись мнениями по международным мероприятиям и переговорным форматам.

"Позиция западных стран в диалоге с Россией должна оставаться твердой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному введению превентивного пакета санкций с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", – заявил глава Украины.

Зеленский акцентировал на неизменности евроатлантического курса Украины и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать поддержку стране на пути обретения членства в НАТО . "Никто, кроме Украины и Альянса, не должен иметь влияние на процесс нашей интеграции с НАТО", – отметил Зеленский.

. "Никто, кроме Украины и Альянса, не должен иметь влияние на процесс нашей интеграции с НАТО", – отметил Зеленский. Говорили и о продлении канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных.

по подготовке украинских военных. Украинский президент и канадский премьер согласились с необходимостью прилагать совместные усилия, чтобы добиться компенсации для семей жертв крушения самолета МАУ в Тегеране.

В завершение глава государства выразил благодарность канадской стороне за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений. Также Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину в 2022 году.

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