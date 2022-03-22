Обсудили, как усилить давление на Россию: Кулеба пообщался с нидерландским коллегой

Россия продолжает военную агрессию против Украины. Поэтому украинские политики общаются с представителями разных стран Европы, чтобы усилить давление на оккупанта.

Таким образом хотят заставить Россию прекратить уничтожать украинские территории. 22 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побеседовал с нидерландским коллегой Вопке Гукстра.

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В нашем звонке мой нидерландский коллега и я скоординировали дальнейшие общие шаги для усиления экономического давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины.

– написал Кулеба.

Он также добавил, что благодарен Нидерландам за демонстрацию солидарности и оказание практической поддержки Украине.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не боится называть компании, которые продолжают сотрудничать с Москвой.

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