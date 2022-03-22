У такий спосіб хочуть змусити Росію припинити нищити українські території. 22 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив з нідерландським колегою Вопке Гукстра.
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У нашому дзвінку мій нідерландський колега і я координував подальші спільні кроки для посилення економічного тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну проти України,
– написав Кулеба.
Він також додав, що вдячний Нідерландам за демонстрацію солідарності та надання практичної підтримки Україні.
Зауважимо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна не боїться називати компанії, які продовжують співпрацювати з Москвою.
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