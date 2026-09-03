Обсудили вопросы прекращения войны и безопасности в Черном море: Зеленский встретился с главой МИД Индии

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Киеве и призвал сильные государства мира верно поддержать завершение войны.

Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

Что обсуждали во время встречи?

Президент України висловив вдячність Індії за бажання завершити російсько-українську війну та підтримку миру. За його словами, під час перебування індійської делегації в Києві Росія вкотре запустила реактивні "Шахеди".

Він зазначив, що безпеку делегації забезпечувала, зокрема, українська бойова авіація, адже винищувачі збивають більшість таких дронів.

Сподіваємось, що інші сильні держави світу також займатимуть чітку позицію, що потрібен кінець цієї війни та надійний мир,

– заявив глава держави.

Окремо під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в Чорному морі та наявні загрози цивільному судноплавству. Зеленський наголосив на неприпустимості блокування постачання продовольства до регіонів, де люди залежать від морських шляхів.

На його думку, дії Москви щодо блокування українських портів, продовольчого коридору та постачання мають деструктивний вплив на глобальні відносини. Він також вказав на необхідність співпраці, аби гарантувати безпеку морського судноплавства.

Кстати, также в четверг, 3 сентября, Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого обсудили ускорение производства высокоскоростных дронов-перехватчиков для противодействия реактивным "Шахедам" противника.