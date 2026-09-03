Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

Какие подробности обсуждений известны?

Владимир Зеленский сообщил, что в ходе заседания Ставки обсудили ускорение производства высокоскоростных дронов-перехватчиков для противодействия реактивным "Шахедам", которые противник активно применяет во время обстрелов.

По его мнению, в Украине уже есть производители, способные выполнить соответствующую задачу. Он заверил, что прототипы нового оружия уже разработаны, а сейчас ведется работа над доработкой их до необходимого уровня эффективности.

Также обсудили возможность привлечения бизнеса к производству, поставке и настройке отдельных типов систем противовоздушной обороны. Что касается этих направлений, определили конкретные задачи и сроки их выполнения.

Комплексная цель – вывести нашу оборонную промышленность и сотрудничество с партнерами на такой уровень, который обеспечит Украине достаточное качество и количество именно скоростных дронов-перехватчиков и недорогих ракет,

– подчеркнул президент.

Он пояснил, что это необходимо для защиты Украины на фоне наращивания Россией производства высокоскоростных средств воздушного нападения.

По словам Зеленского, украинская разведка располагает информацией о планах России, а ресурсы Украины направляются на противодействие этой угрозе. Он также заявил, что Украина будет действовать асимметрично, а соответствующие операции уже утверждены.

Кстати, напомним, что недавно президент сообщил о том, что Украина получит от Германии дополнительные ракеты для укрепления ПВО. В то же время Киев продолжает переговоры с другими партнерами о новых пакетах помощи.