Обсудим с Байденом, – посол Украины в Польше о введении войск одной из стран НАТО

В США сообщили, что какая-либо из стран НАТО может отправить войска в Украину. Посольство Украины в Польше будет обсуждать с Джо Байденом эту идею.

Об этом в эфире 24 канала заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица. По его словам, разговор с президентом США о подобном предложении может состояться во время его визита.

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Посол Украины в Польше: Идея поддерживается

Посол Украины в Польше отметил, что план и идея введения миротворческой военной миссии в Украину еще нуждаются в доработке. Именно в ближайшее время и должны произойти наработка и подготовление определенных взаимопониманий между странами-членами НАТО.

Мы ожидаем визита Джо Байдена в Европу и непосредственно в Польшу. Я думаю, что, собственно, во время этого визита – это хороший повод для того, чтобы обсудить эти детали,

– отметил он.

Также Дещица считает, что до тех пор пока рано говорить о том, какая страна войдет в миротворческую миссию и какую форму это будет иметь. Мол, стоит дождаться завершения всего процесса. "Но идея поддерживается и ее следует реализовать", – добавил посол Украины в Польше.

Отметим, Джо Байден должен посетить Польшу 25 марта. Лидер США встретится в Варшаве с польским президентом Анджеем Дудой и обсудит войну в Украине.