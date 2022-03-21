Про це в ефірі 24 каналу заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця. За його словами, розмова з президентом США про подібну пропозицію може відбутись під час його візиту.

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Посол України у Польщі: Ідея підтримується

Посол України у Польщі зазначив, що план та ідея введення миротворчої військової місії в Україну ще потребує доопрацювання. Саме найближчим часом і мають відбутись напрацювання й вироблення певних порозумінь між країнами-членами НАТО.

Ми очікуємо візит Джо Байдена в Європу і безпосередньо у Польщу. Я думаю, що, власне, під час цього візиту – це хороша нагода для того, щоб обговорити ці деталі,

– відзначив він.

Також Дещиця вважає, що до того часу, поки зарано говорити про те, яка країна ввійде у миротворчу місію і яку форму це матиме. Мовляв, варто дочекатись завершення всього процесу. "Але ідея підтримується і її варто реалізувати", – додав посол України у Польщі.

Зазначимо, що Джо Байден має відвідати Польщу 25 березня. Лідер США зустрінеться у Варшаві з польським президентом Анджеєм Дудою та обговорюватиме війну в Україні.