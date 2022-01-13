Обсуждали более 20 часов: парламент Чехии не смог выразить доверие новому правительству

Новому коалиционному правительству Чехии во главе с Петром Фиалой не выразили доверие. Заседание продолжится, хотя предварительно продолжалось 20,5 часа.

Палата депутатов сделала перерыв в заседании о вынесении вотума доверия. Его планируют продлить 13 января в 18:00.

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Здание парламента не покидали в течение 22 часов

О перерыве на основании согласия парламентских фракций и просьбы оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) сообщила спикер Палаты Маркета Пекарова-Адамова.

Собственно дебаты, на которых обсуждали относительно выражении доверия правительству, продолжались 20,5 часа. С перерывом на обед, депутаты не покидали здание парламента в течение 22 часов.

В то же время при поддержке депутатов движения ANO в "свободе и прямой демократии" инициировали созыв внеочередного заседания. SPD, перед голосованием о доверии, потребует объяснений относительно финансирования движения STAN, которое входит в правящую коалицию.

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Изменения в парламенте Чехии: кратко