Учился в Богомольца или нет: СМИ выяснили, какое образование действительно имеет Спартак Суббота

11 апреля гештальт-психолог Илья Полуденный опубликовал масштабное расследование в отношении Спартака Субботы, в котором среди прочего утверждал, что психолог и соведущий "Подкаст терапии" не учился в медицинском университете имени А.А. Богомольца. Сам Спартак не прокомментировал это утверждение, поэтому в университет обратились журналисты.

На официальный запрос ответил ректор медицинского университета имени А.А. Богомольца Юрий Кучин. Он прокомментировал, действительно ли Спартак Суббота получил образование в этом вузе.

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Учился ли Спартак Суббота в Богомольца

В ответ на официальный запрос в университете не подтвердили, что психотерапевт получил диплом медицинского учебного заведения.

Администрация Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца не владеет информацией об образовании Субботы Александра Александровича или Субботы Спартака,

– прокомментировал Юрий Кучин.



Ответ университета имени А.А. Богомольца / Телеграф

Где на самом деле получил образование психолог

Выяснилось, что Спартак Суббота учился в университете имени М.П. Драгоманова. Как отметил ректор учебного заведения Виктор Андрущенко, там он получил базовое образование по специальности "Психология".

Суббота Александр Александрович действительно учился в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова, ныне Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова, в Институте социологии, психологии и социальных коммуникаций по специальности "Психология" с 2009 по 2013 год,

– отметил он.

Образование он получал по дневной форме, прошел 4-летний курс обучения, а в 2013 году получил диплом бакалавра. Его квалификация – "бакалавр психологии".



Ответ университета имени М.П. Драгоманова / Телеграф

Скандал вокруг высшего образования Спартака: коротко