В Харькове не будут открывать школы: в ОВА объяснили, как будет проходить обучение

Харьков каждый день подвергается обстрелам со стороны российских военных. Поэтому ни одна из школ города не откроет свои двери для школьников с 1 сентября.

Об этом 24 каналу рассказала советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова. По ее словам, школы Харькова готовятся к работе в режиме онлайн.

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"Детей в школы очень опасно отправлять"

Попова отметила, что более 150 школ на территории Харькова разрушены полностью или частично из-за обстрелов оккупационных войск.

Поэтому, в принципе, детей туда пока очень опасно отправлять,

– отметила советница главы Харьковской ОВА.

Она добавила, что многие учителя сейчас находятся на местах. А на поступление детей в 1 класс было подано примерно 7 тысяч заявок.

Как пройдет обучение в школах Харькова с 1 сентября: смотрите видео

Как планируется учебный процесс в Харькове

Попова напомнила, что накануне мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что школы в Харькове будут работать в режиме онлайн-обучения.

Однозначно, даже младшие классы, то есть 1 и 2 классы, начнут обучение с 1 сентября в форме онлайн,

– подчеркнула она.

Советник главы Харьковской ОВА не исключает, что занятия у них будут проходить в игровой форме. Учебный процесс учеников старших классов тоже будет проходить в режиме онлайн.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

россияне атаковали три района Харькова в ночь на 13 августа. К счастью, никто не пострадал, но есть много повреждений гражданской инфраструктуры.

Этой ночью российские оккупанты обстреляли не только город Харьков, но и область. К сожалению, там есть раненые. В частности, 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Тем временем на севере Харьковщины идут тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий. Украинские защитники пытаются вытеснить захватчиков из Дергачевщины.

1 сентября 2022 года в Украине начнется новый учебный год – миллионы детей пойдут в школу. Главным требованием является вопрос безопасности учебного процесса. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, ситуация с безопасностью в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очной учебе невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат.

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