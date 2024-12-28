Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продолжается процесс увеличения военной подготовки новобранцев от месяца до полутора, а в будущем и до двух. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что учебные программы продолжаются тогда, когда появляется возможность предоставлять дополнительные знания и информацию военнослужащим.

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Военная подготовка 2 месяца

Иван Тимочко подчеркнул, если военному командованию Украины удастся увеличить срок подготовки до двух месяцев, то мобилизованные смогут изучать новые тактики боя, методы действия и противодействия беспилотником.

Также дополнительно можно будет научить бойца пользоваться окопным РЭБом или противодронным ружьем. Когда есть возможность провести несколько дополнительных практических занятий, чтобы закрепить навыки, то это обязательно нужно делать,

– сказал он.

Еще до полномасштабного вторжения каждый призывник также имел 2 месяца для базовой подготовки.

Интересно. Правительство Украины утвердило Порядок проведения начальной военной подготовки, которая станет обязательной для всех учащихся и студентов независимо от пола. Ее будут реализовывать через преподавание предмета "Защита Украины" в школах, училищах и колледжах с целью формирования военно-патриотических компетентностей.

По словам Тимочко, из-за активных боевых действий на линии соприкосновения и бесконечных штурмов россиян, необходимо давать за короткий срок максимум знаний и умений при подготовке мобилизованного.

Должен быть баланс между нагрузкой и качеством подготовки. Это очень важно. В армии необходимы профессиональные люди, которые ознакомлены со спецификой ведения боевых действий,

– высказался председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Он добавил, что увеличение срока военной подготовки может существенно уменьшить потери на поле боя.