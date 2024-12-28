Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що триває процес збільшення військового вишколу новобранців від місяця до півтори, а у майбутньому і до двох. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що навчальні програми продовжуються тоді, коли з'являється можливість надавати додаткові знання та інформацію військовослужбовцям.

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Військовий вишкіл 2 місяці

Іван Тимочко підкреслив, якщо військовому командуванню України вдасться збільшити термін підготовки до двох місяців, то мобілізовані матимуть можливість вивчати нові тактики бою, методи дії та протидії безпілотником.

Також додатково можна буде навчити бійця користуватись окопним РЕБом чи протидроновою рушницею. Коли є можливість провести декілька додаткових практичних занять, щоб закріпити навички, то це обов'язково потрібно робити,

– сказав він.

Ще до повномасштабного вторгнення кожен призовник також мав 2 місяці для базової підготовки.

Цікаво. Уряд України затвердив Порядок проведення початкового військового вишколу, яка стане обов’язковою для всіх учнів і студентів незалежно від статі. Її реалізовуватимуть через викладання предмета "Захист України" у школах, училищах і коледжах з метою формування військово-патріотичних компетентностей.

За словами Тимочка, через активні бойові дії на лінії зіткнення та нескінченні штурми росіян, необхідно давати за короткий термін максимум знань та умінь під час підготовки мобілізованого.

Повинен бути баланс між навантаженням і якістю підготовки. Це дуже важливо. У армії необхідні фахові люди, які ознайомлені зі специфікою ведення бойових дій,

– висловився голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Він додав, що збільшення терміну військового вишколу може суттєво зменшити втрати на полі бою.