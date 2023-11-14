Но румынский центр – последняя площадка, где будут учиться украинские пилоты. Такое мнение 24 Каналу выразил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что в настоящее время есть несколько площадок, где украинские военные учатся на американских истребителях. Отметим, что на военно-воздушную базу в Румынии уже прибыли F-16.

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"Эта база – общая. Там будут учиться и лётчики – офицеры боевого управления, и инженерный состав. Серьезная база, на которой наши не первые группы, а уже основные будут переучиваться на использование этого самолета", – сказал Свитан.

По его мнению, это самая удобная база с логистической стороны. Самолетом – всего несколько десятков минут – и можно быть уже в центре Украины.

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Дополнительные возможности

В Румынии находятся авиационные войска НАТО. Также там базируются самолеты, которые могут проводить радиолокационную разведку. Это делают на расстояние 600 – 800 километров. А это – уже временно оккупированные территории Украины. В частности, Крым.

"Если F-16 с нашими лётчиками будут использовать в боевом режиме, они также могут дополнительно выдавать информацию. Поэтому, наши лётчики, скорее всего, на базе в Румынии будут учиться и выполнять боевые задания с помощью самолетов ДРЛО", – добавил лётчик-инструктор.

Когда будут готовы пилоты

Роман Свитан предполагает, что украинские пилоты, которые будут учиться на этой базе, будут выполнять задачи уже с 2024 года. А те военные, которые начали учиться еще раньше, могут быть готовы уже в декабре. По крайней мере, некоторые из них.

Главное, чтобы была политическая воля насчёт передачи самолетов. Основное количество самолетов мы реально получим до весны – в районе марта. Есть определенные технологические сложности передачи, обучения,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Первые F-16 Украина может получить до конца 2023 года. Военный эксперт предположил, что тогда до конца года можно будет увидеть выполнение боевых задач. Например, по меньшей мере, прикрытие из воздуха определенных участков в режиме противовоздушной обороны.

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