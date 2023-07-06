Учить детей, несмотря ни на что: на Харьковщине планируют построить школу-укрытие

В Золочевском районе Харьковской области построят школу-укрытие для 450 учеников. Дети смогут учиться офлайн при любых условиях. Уже разработали проект такого укрытия, утверждают финансирование.

Об этом 24 Канала рассказала наша корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Золочевский район расположен близко к границе с Россией, поэтому из-за систематических обстрелов дети учатся длительное время из дома.

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"Дети мечтают об учебе за партами. Это сложно, потому что Золочевщина очень близка к границе. Есть там населенные пункты на самой границе, где просто не осталось ни одного жителя и вообще села стали "призраками"", - рассказала Анна Черненко.

Анна Черненко рассказала о проекте школы-укрытия в Харьковской области: смотрите видео

Знание в безопасности

В Золочевском поселке городского типа есть только одно учебное заведение с большим подвалом на 1300 квадратных метров, где можно разместить детей во время учебы. Сейчас там идет ремонт до следующего учебного года.

Это Писаревская гимназия, все остальные учебные заведения, в которых есть подвалы, они очень близко расположены к границе. Мы не можем начать занятия там пока,

– сказала начальница отдела образования Золочевского поселкового совета Любовь Широкова.

Директор Золочевского лицея №1 Валентина Федорова говорит, что новая школа-укрытие будет иметь все условия для безопасного учебного процесса во время войны.

Здесь будет и вентиляция и душевые кабины. Распределили на начальную, среднюю и старшую школу, чтобы здесь могли поместиться наши все 450 учеников,

– отметила Валентина Федорова.

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